Políciais militares, do 10° BPM estavam em patrulhamento no final da manhã desta segunda-feira, pô volta das quando depararam com um suspeito que estava sentado num banco de uma praça da Rua Alexandre Arruda,Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Quando o suspeito percebeu a presença da viatura policial empreendeu fuga deixando para trás 100 pinos de cocaína. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.