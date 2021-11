Prefeitura disponibilizou site para auxiliar profissionais a se cadastrarem na nova ferramenta que oferece descontos e outros benefícios

Com poucos dias de operação em Volta Redonda, o aplicativo Taxi.Rio.Cidades vem ganhando adeptos, tanto taxistas quanto passageiros. Com benefícios como descontos de até 40% nas corridas, a nova ferramenta implementada em Volta Redonda por meio de convênio com a Prefeitura do Rio vem conquistando espaço na modernização do transporte de passageiros. A aposentada Lourdes Moreira da Cruz, moradora do bairro Vila Mury, é usuária de táxi há algum tempo, já utilizou duas vezes o novo aplicativo, citando preço, rapidez e praticidade como pontos positivos.

“A experiência foi boa. Achei que o aplicativo nos direciona de uma forma simples e prática no uso. É uma forma alternativa de atendimento. Por exemplo: se é horário de pico, temos a opção de escolher desconto menor, ao invés de não sermos atendidos, devido à demanda. O aplicativo também facilita nossa localização, nos sugerindo locais de referência, caso o mapa não seja fiel à nossa localização”, explicou Lourdes.

Com mais de 30 mil taxistas cadastrados no município carioca, o Taxi.Rio.Cidades já pode ser utilizado por taxistas e permissionários devidamente legalizados em Volta Redonda. E quem já usa, aprova, como é o caso do taxista Nelson de Souza, de 60 anos. Ele atua há 12 na profissão e conta que assim que ficou sabendo do aplicativo, resolveu testar.

“A plataforma é muito boa, é rápida, o sistema de mapeamento da cidade é bem mais preciso que outros. Tem um chat que você entra em contato com o passageiro. É uma ferramenta de trabalho, mais uma opção que sugiro aos colegas taxistas que utilizem para que a gente possa dar mais opções aos passageiros. Nosso compromisso é atender bem o público de Volta Redonda”, contou Nelson, citando também a praticidade do cadastro junto à Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Site auxilia taxistas para cadastro no Taxi.Rio.Cidades*

Os taxistas e permissionários que ainda não aderiram é querem utilizar o novo aplicativo podem acessar o site taxirio.voltaredonda.rj.gov.br/, que auxilia com informações sobre o cadastro, documentação necessária, orientações sobre as vantagens de utilizar o aplicativo, etc. importante ressaltar que antes de baixar o aplicativo, o taxista deve fazer o pré-cadastro e comparecer à secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) para concluir o cadastro e fazer a foto de perfil para o aplicativo”, explicou o presidente da Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda (EPD-VR), Edvaldo Silva.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) fica na Rodoviária Municipal (Avenida dos Trabalhadores, 333, Centro), funcionando das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Outras informações pelo e-mail stmu@voltaredonda.rj.gov.br ou pelo telefone 3343-7060. Fotos: divulgação Secom/PMVR.