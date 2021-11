Alunos da rede pública participam de prova do Saeb em Volta Redonda

Secretaria de Educação tem feito trabalho junto a pais e alunos para ampliar participação dos estudantes

Alunos da rede pública municipal de Volta Redonda, que cursam o 5º e o 9º anos do Ensino Fundamental, e o 3º Ano do Ensino Médio, estão participando do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021, que será realizado até o próximo mês em todo o país. A avaliação em larga escala oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais, permitindo que os governos avaliem a qualidade da educação.

Em Volta Redonda, são 58 escolas participantes e a expectativa é que seja alcançado o mínimo de 80% de presença dos estudantes, meta estabelecida pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

“Por conta da pandemia, estamos com alunos em aulas presenciais e outros utilizando a plataforma online. Nossos diretores e professores têm feito um trabalho de convocação desses estudantes para que a gente consiga alcançar o máximo possível de jovens e que eles possam fazer os testes. A presença tem sido bem expressiva nesses primeiros dias de provas”, contou a secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, a ‘Tetê’.

Na manhã desta terça-feira, dia 23, a Escola Municipal Dr. Jiulio Caruso, no bairro Conforto, está sediando a realização da prova para alunos do 9º Ano da unidade. Segundo o diretor da escola, Virgílio Lisboa, os estudantes foram recebidos para um café da manhã com professores e funcionários.

“Foi feito um trabalho de conscientização junto aos pais e alunos sobre a importância da presença dos estudantes para a realização da prova, uma vez que muitos ainda continuam estudando de forma remota”, ressaltou Virgílio.

De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Valéria Augusta Coelho, as provas serão aplicadas até o dia 10 de dezembro.

“Através dos testes, é possível refletir os níveis de aprendizagem dos estudantes e os resultados, junto às taxas de aprovação, reprovação e abandono colhidas pelo Censo Escolar, compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)”, explicou Valéria.

Saeb 2021 – De acordo com o Inep, cerca de 70 mil escolas, distribuídas entre os 5.570 municípios brasileiros, estão participando do Saeb neste ano. As escolas públicas (com mais de dez alunos) de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, e de 3ª e 4ª série do Ensino Médio serão avaliadas em Português e Matemática.

O Saeb ainda avaliará, de forma amostral, as áreas de ciências humanas e ciências da natureza no 9º ano do ensino fundamental, em escolas públicas e particulares. A estimativa é que mais de 6 milhões de alunos participem do Saeb em 2021.F oto: divulgação Secom/PMVR.