Informação sobre os investimentos em mais segurança para o Estado foi dada pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado ao secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski

Oferecer melhores condições de trabalho para os policiais civis e investir nos equipamentos é garantir mais segurança e atendimento ágil para a população. Afirmação defendida pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado em reunião com o secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski, na tarde de ontem (22/11), no Rio de Janeiro. Foi anunciado que a campanha realizada com os parlamentares federais da bancada carioca para destinação de recursos, a fim de atender as necessidades de blindagem de carros, capacetes e coletes balísticos e estrutura da policlínica de atendimento ao policial civil, obteve excelente adesão por parte dos Deputados.

– Ao investirmos em equipamentos e condições de trabalho dos policiais, temos mais condições de oferecer segurança e agilidade nas investigações para a população. Depois que apresentamos as necessidades da Polícia Civil do Rio para os deputados do nosso Estado, vários parlamentares se comprometeram e ajudaram. Em breve teremos o somatório dessas emendas e os nomes dos Parlamentares que apoiaram a Polícia Civil. Só as destinadas por mim somam mais de R$2 milhões. Agradecemos a todos que colaboraram. Nossa intenção é aperfeiçoar a qualidade do serviço de segurança prestado por eles e recebido pela população – comemorou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

Aumentar a quantidade de efetivo também foi assunto da reunião. Empenhados em reforçar o número de profissionais nas delegacias, o deputado federal Delegado Antonio Furtado e a deputada estadual Martha Rocha, representada pelo Delegado aposentado Danton, solicitaram a convocação dos aprovados no concurso de Oficial de Cartório da 6ª Classe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizado em 2013, com o prazo prorrogado devido ao decreto de estado de calamidade financeira, assinado pelo então governador do Rio, Francisco Dorneles, situação que fez o Estado ingressar no Regime de Recuperação Fiscal.

– Estamos aguardando um parecer da Procuradoria Geral do Estado com a confirmação sobre a legalidade da nomeação desses candidatos. Se for possível, para a corporação é muito importante que esses profissionais assumam seus postos – afirmou o secretário da Policia Civil, Alan Turnowski.

O reflexo da falta de profissionais também é sentida nos Institutos Médicos Legais (IML) de todo o Estado. Ao saber sobre as precariedades no serviço, apontadas pelo Dr. Luiz Antonio da Silva Neves, ex-prefeito de Piraí e médico legista em Resende, os parlamentares se comprometeram a buscar maneiras para agilizar o atendimento nos postos.

– Aproveitei e também conversei com o Secretário sobre a situação dos IML do estado, principalmente, os da região Sul Fluminense. A falta de peritos compromete a agilidade necessária para o atendimento das pessoas, nos exames de corpo de delito em vivos, e nas autópsias realizadas em casos de morte. Fizemos um pedido para a celebração de convênio com a prefeitura de Resende a fim de acelerar esse serviço na cidade – destacou o deputado Antonio Furtado. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa