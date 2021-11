Escritora de Barra Mansa realiza tarde de autógrafos

No mês da Consciência Negra, a educadora, atriz e escritora barra-mansense Mônica Melanie, realizou uma tarde de autógrafos do livro Tantos (Re) Versos. O evento ocorreu neste dia 21, na Biblioteca Municipal Adelaide Franco, no Palácio Barão de Guapy, no Centro. Alguns dos 50 textos publicados no livro fizeram parte do Sarau que também ocorreu no local.

Os textos destacam os momentos marcantes vividos pela autora durante a sua vida familiar, infantil, acadêmica e social e que são compartilhados com a realidade de uma gama de leitores que vivenciaram ou presenciaram tais momentos em suas individualidades ou, até mesmo, socialmente.

A vice-prefeita, professora Fátima Lima, comentou sobre o livro. “Em tempos onde as pessoas estão muito conectadas tecnologicamente, a Mônica consegue publicar seu livro e oferecer a poesia como opção de formação de leitores críticos e reflexivos, levando em consideração que a literatura também é um instrumento de mudanças. Fico feliz por que ela é mais uma escritora que eleva o nome da nossa cidade. É Barra Mansa em destaque”, disse