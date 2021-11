Evento comemora aniversário da cidade de Quatis

A Prefeitura de Quatis convida a todos para o evento ‘Natal Luz – light Quatis’’, que acontece no dia 25 de novembro, a partir das 19h, na Avenida Nossa Senhora do Rosário e nas Praças Teixeira Brandão e Getúlio Vargas (Praça da Matriz).

O Projeto Natal Luz em Quatis, é um projeto cultural e artístico, uma festa natalina aberta ao público. Uma produção executiva da Maiss Entretenimento/TML Esporte e Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, com o patrocínio da empresa privada de geração, distribuição, comercialização e soluções de energia – Light. O projeto consiste na instalação do túnel de luz na Avenida Nossa Senhora do Rosário e na Ponte próxima a Estação Cultura Quatis e decorações temáticas de natal nos principais pontos da cidade, como: a Praça Teixeira Brandão, a Praça Nossa Senhora do Rosário, no CIEP 492, no Ginásio Poliesportivo no bairro Nossa Senhora do Rosário, na praça no centro do Distrito de Falcão, e na praça ao lado da Quadra Poliesportiva do Distrito de Ribeirão de São Joaquim. O projeto ainda é composto por Cantatas de natal, apresentações musicais e desfile natalino com chegada do Papai Noel.

O Projeto é lançado oficialmente neste dia 25 em comemoração aos 30 anos do município comemorado neste dia, a programação inicia com a Chegada do Papai Noel e o Desfile de Natal na Avenida, após a cerimônia oficial do Acender das Luzes do Natal Luz, e após o show da dupla Julinho Marassi & Gutemberg. Teremos a gastronomia por conta das barracas, dos Food Trucks e comércios locais.