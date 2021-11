Piso do comércio sobe para R$1.417.75

POSSO)7 DO COMÉRCIO DE VOLTA REDONDA SOBE PARA R$ 1.417,75

O novo piso dos trabalhadores do comércio foi aprovado agora em novembro e passa a ser de R$ 1.417,75, retroativo a junho, data-base da categoria. A Convenção Coletiv&fdda foi assinada entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio-VR) e o SEC (Sindicato dos Empregados do Comércio), garantindo o novo valor. Segundo o Sicomércio-VR, para quem ganha acima do piso, o percentual de aumento foi de 7%.

Esse reajuste será calculado em cima da soma do salário e abono pagos este ano. Em ambos os casos, as eventuais diferenças referentes aos meses sem o reajuste deverão ser pagas em até duas parcelas. No caso de quebra de caixa, será de R$ 49,00. O valor de lanche passa a ser R$ 7,90 e, para quem trabalha em shopping, R$ 11,10, retroativos a junho. Para mais informações é só acessar a convenção coletiva no site sicomerciovr.com.br.

“Foi uma negociação bem complexa, devido ao atual momento pandêmico, que vivemos, com as empresas ainda enfrentando muitos desafios, principalmente, financeiros, mas, acreditamos na retomada da economia e conseguimos chegar a um acordo que ajuda os funcionários, mas também que não onere demais as empresas”, comentou o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos.