Caminhão da Light colide e arremessa veículo no Cruzeiro

Valença – No início da madrugada desta quarta – feira 24/11, um caminhão da Light perdeu a direção e colidiu com um veículo na rua Raif Tabet, no bairro esplanada do Cruzeiro. Uma equipe da Light, estava fazendo reparos na rede elétrica, quando o condutor já dentro do veículo observou o mesmo a se deslocar sozinho, não sendo possível para – lo.

O caminhão se chocou com o Fiat Punto, o arremessando ladeira abaixo vindo a colidir com o muro de uma residência, no acidente ninguém ficou ferido. A Polícia Militar e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, o caso foi encaminhado para 91ª Delegacia de Polícia para as providencias cabíveis. A Defesa Civil já esteve no local, orientou os moradores, o proprietário do automóvel e a equipe da Light. Fotos: Divulgação – Texto: Sandro Barra – Jornal Valença