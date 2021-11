Campanha solidária decora as árvores de Natal no Sider Shopping

Compartilhe a felicidade através da árvore solidária

Com o fim do ano se aproximando, as cores e luzes das árvores decoradas chamam a atenção na cidade. No Sider Shopping, em Volta Redonda, os enfeites das árvores de Natal carregam sorrisos e pedidos de solidariedade. Até 19 de dezembro, as árvores solidárias estarão expostas para quem puder apadrinhar uma pessoa ou um pet. No total são quatro árvores cada uma beneficia um projeto. No segundo piso, estão as árvores da Apae, do SOS Volta Redonda e do projeto Natal do Paraiso. Já no primeiro piso, ao lado do quiosque Pet Sublime, está a da SPA -Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda.

“O apadrinhamento consiste em presentear uma pessoa ou um animalzinho com algo que ele necessita. Para participar basta encontrar a instituição que você quer ajudar e escolher uma foto, depois tem que levar a foto no espaço família para saber qual é a necessidade do seu escolhido. Aí é só comprar o presente e trazer novamente no Espaço Família que nós vamos entregar”, explica Patricia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping.

A campanha Árvores Solidárias do Sider Shopping beneficiou no ano passado, com a ajuda de clientes e lojistas, quase 250 pessoas e animais. Esse ano existe a possibilidade de ter até 400 beneficiados.

Vale lembrar que todas as instituições realizam um trabalho muito sério e necessitam muito de ajuda. No caso dos animais da SPA, além de escolher um afilhado, existe a possibilidade de adotar um cãozinho ou gatinho que está na árvore, para isso basta entrar em contato com a ong.

Para mais informações acesse as redes sociais do Sider Shopping.

Serviço:

Árvore Solidária

1º e 2º Piso Sider Shopping

Instituições participantes: Apae de Volta Redonda, SOS Volta Redonda, Natal do Paraíso e SPA- Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda.

Data para participar: Até 19 de Dezembro de 2021

Entrega dos presentes: Espaço Família, térreo Sider Shopping.