PRF prende jovem com veículo roubado na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de rotina na noite desta terça-feira, por volta das 21h30min, quando pararam um veículo Caoachery/Tiggo 5XT, com placa de Aracajú (SE), conduzido por um jovem, de 21 anos, no km 287l da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes observaram indícios de adulteração. Ao realizar uma inspeção minuciosa, os policiais constaram que se tratava de um veículo clone. O jovem recebeu voz de prisão e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

OBS: Segundo a tabela FIPE o veículo recuperado está avaliado em R$ 97.394,00.

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de rotina na noite desta terça-feira, por volta das 21h30min, quando pararam um veículo Caoachery/Tiggo 5XT, com placa de Aracajú (SE), conduzido por um jovem, de 21 anos, no km 287l da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante fiscalização os agentes observaram indícios de adulteração. Ao realizar uma inspeção minuciosa, os policiais constaram que se tratava de um veículo clone. O jovem recebeu voz de prisão e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

OBS: Segundo a tabela FIPE o veículo recuperado está avaliado em R$ 97.394,00.