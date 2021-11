Tempone será o líder do governo na Câmara de VR

O prefeito Antonio Francisco Neto enviou ofício para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, confirmando o nome do vereador Vander Temponi como líder do governo na Casa. A nomeação não envolve qualquer encargo para os cofres municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e apenas define quem será o responsável por ser um dos elos entre os dois poderes.

Segundo Neto, a situação financeira delicada encontrada em janeiro tem sido vencida muito pelo apoio da maioria dos vereadores da atual legislatura. “Os vereadores têm nos cobrado muito, mas também têm ajudado muito nas soluções dos problemas. Estamos com um grupo muito bom e que deve ser reconhecido pela nossa população. Apontar o problema é importante, mas ajudar a discutir e implantar soluções é fundamental. A recuperação de Volta Redonda passa pelo apoio destes vereadores”, destacou o prefeito.

Temponi agradeceu a confiança do prefeito e também destacou que a maioria dos vereadores entendeu o momento difícil da cidade e tem buscado maneiras de ajudar. “Nosso papel tem sido de mostrar e alertar que Volta Redonda ficou a beira do colapso. Hospital com intervenção judicial, salários atrasados, manutenção dos bairros precária foram só alguns dos problemas encontrados. Toda essa situação precisa de tempo para ser recuperado. Não vamos deixar de cobrar ou de pedir as melhorias, mas quase todos já entenderam que o momento é difícil. Vamos tentar fazer que cada vez mais essa mensagem seja amplificada, pois precisamos de todos juntos na reconstrução de Volta Redonda”, disse. Informa Cidade