Policiais militares prenderam na noite de quarta-feira, um homem, de 51 anos, suspeito de ferir a golpes de facão a sua própria esposa, de 35 anos, na noite de terça-feira, em Mendes. Policiais militares foram acionados e o homem foi preso na RJ-145, na altura do Centro de Piraí. Segundo a vítima, o marido invadiu sua casa armado de um facão. Ela foi trancada em um quarto e o suspeito iniciou as ameaças. Nervoso, começou a atingir a vítima com pelo menos 10 facadas na barriga e braços.

A mulher correu e foi socorrida por vizinhos. A vítima foi levada ao Hospital Municipal de Mendes onde recebeu atendimento e foi liberada. Segundo os agentes, o casal está em processo de divórcio e o marido não aceita o término do relacionamento. A mulher estava com uma medida protetiva contra o marido desde outubro de 2021.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, e o homem vai responder por feminicídio. Também por descumprimento das medidas protetivas.