Policiais civis comandados pelo delegado-adjunto Vinicius de Mello Coutinho, prenderam na manhã desta quinta-feira, um suspeito, de 27 anos, no envolvimento do assassinato de Leonardo Soares de Souza, de 44 anos, no dia 4 do mês passado na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

A prisão ocorreu também no bairro Colônia Santo Antônio. Contra ele havia três mandados de busca e apreensão relacionados às investigações do homicídio. Na residência de um dos investigados, foram encontradas duas pistolas calibre 9mm, grande quantidade de munição e drogas, uma balança digital, material para embalagem, etiquetas de uma organização criminosa, celular e dois capacetes com características semelhantes aos que foram usados pelos autores do homicídio. A vítima foi baleada quando dirigia seu próprio carro por dois homens que estavam em uma motocicleta.