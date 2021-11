Primeiras, segundas e terceiras doses serão aplicadas nos locais para quem ainda não se vacinou

Neste domingo, dia 28, a Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, e o Ginásio Municipal do Skate, no bairro Jardim Tiradentes, serão pontos de vacinação contra a Covid-19. A ação da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem como objetivo convocar as pessoas que ainda não se vacinaram contra o novo coronavírus.

Nos dois locais haverá aplicação de primeiras, segundas e terceiras doses para a população, a partir de 12 anos. Na Praça Brasil, a vacinação será das 08h às 13h, e os participantes do Clube de Antiguidades Automotivas apoiarão a ação. No Ginásio Municipal do Skate, a imunização será das 09h às 19h, em paralelo ao campeonato de skate ‘Roots Boards em Chile’, organizado pela Associação dos Skatistas de Volta Redonda, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Público-alvo da vacinação

1ª dose – Pessoas com 12 anos ou mais;

2ª dose – Pessoas vacinadas com Pfizer ou CoronaVac até dia 07/11 (intervalo de 21 dias) e AstraZeneca até dia 31/10 (intervalo de 28 dias);

3ª dose – Pessoas com 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 04/07.

A secretaria de Saúde está intensificando a busca aos faltosos para segunda dose. O intervalo mínimo foi antecipado para 21 dias após a primeira aplicação por determinação do Ministério da Saúde. As pessoas devem comparecer a um dos pontos de imunização com o cartão de vacinação em mãos. Os moradores que ainda não tomaram a primeira dose devem apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

A proposta para fazer o evento na Praça Brasil foi levada ao prefeito Neto, em uma reunião intermediada pelo vereador Paulo Conrado com a direção do grupo de carros antigos. “Estamos todos pensando em meios de aumentar a capacidade de vacinação da cidade, que já é muito boa. Precisamos sempre reforçar essa luta”, disse Conrado.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, fez um apelo para que toda população ainda não vacinada, ou com doses pendentes, que compareça aos locais de vacinação neste domingo (28) para atualizar a situação vacinal.

“Quero fazer um apelo à população de Volta Redonda, mais uma vez, muita gente ainda falta vacinar, principalmente, para a segunda dose. Não deixe para depois estamos montando esses dois pontos de vacinação neste domingo (28) para todos se vacinarem. Outra coisa use máscara. Vamos vacinar, vacine-se por você, pela sua família e por todos” disse Neto.