Novo asfaltamento em parceria com governo estadual segue na altura do Casa de Pedra; operação tapa-buraco também avança pelos bairros

A Prefeitura de Volta Redonda já asfaltou mais de três quilômetros da Rodovia dos Metalúrgicos, através de parceria com o Governo do Estado. Com supervisão da secretaria de Infraestrutura (SMI), as equipes da empresa responsável pelo novo asfaltamento atuaram nesta quinta-feira, dia 25, no trecho próximo ao Hospital da Unimed, no bairro Casa de Pedra.

“Fizemos a troca do solo, fresagem para receber o asfalto e estamos avançando. Na rodovia, começamos no trecho próximo ao Viaduto Cidade do Aço e vamos seguir até o mergulhão próximo ao Hospital São João Batista”, explicou a subsecretária municipal de Infraestrutura, Poliana Gama.

O novo asfaltamento também já foi aplicado em aproximadamente 22 mil metros quadrados da Avenida Paulo Erlei Abrantes, no bairro Três Poços, que também recebeu a troca do sistema de drenagem de água pluvial da via. A parceria envolve o fornecimento do material pelo Governo do Estado e a mão de obra pela prefeitura. A previsão é que as obras durem oito meses e atendam mais de 10 bairros.

Tapa-buraco

As equipes da SMI também seguem com a operação tapa-buraco em ruas e avenidas dos bairros. Nesta quinta-feira (25), os trabalhos aconteceram nos bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, Vale Verde, Parque do Contorno, Retiro e Belmonte.

No bairro Três Poços, os trabalhos envolveram um serviço inicial de preparação para receber o asfalto. Foi feita uma raspagem com uma motoniveladora (Patrol) que foi considerada sucata por 4 anos e foi recuperada pela secretaria; além de colocação de escória para que fosse feito o recapeamento asfáltico na via. Fotos: divulgação Secom/PMVR.