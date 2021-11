PRF apreende grande quantidade de drogas na Serra das Araras, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização de combate ao narcotráfico quando por volta das 17 horas, desta quinta-feira, quando pararam uma caminhonete VW Saveiro, com placa de Formosa do Oeste (PR), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Equipes do grupo de Operações com Cães (GOC) e da 7ª Delegacia da PRF iniciaram a fiscalização quando perceberam que o condutor do veículo, de 49 anos, apresentou nervosismo com a abordagem policial.

Uma cadela K9 May iniciou o seu trabalho farejando o veículo quando aparentemente transportava uma carga de flores artificiais e quadros com temas religiosos. A cadela ficou irrequieta e dando sinais de que havia algo ilícito em um compartimento da caminhonete.

Após revista os agentes localizaram entre a carga transportada e em compartimentos nas laterais do veículo vários tabletes de drogas e dois carregadores de arma para munição calibre 9mm. Foi dada voz de prisão ao homem por tráfico de drogas. O preso alegou que receberia R$ 2 mil para levar o veículo com os materiais ilícitos até o Rio de Janeiro.

No total eram transportados aproximadamente 190 quilos de maconha, cerca de 800 gramas de cocaína e dois carregadores para calibre 9mm. Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda.