Um motociclista, de 21 anos, se envolveu em um acidente ao perder o controle de sua moto no final da tarde de quarta-feira, por volta das 17 horas, na altura do km 265, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Ao cair, sofreu ferimentos também em um jovem, de 18 anos, que estava na garupa da moto. Os dois foram socorridos e levados para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. A moto ficou imobilizada no acostamento e não houve congestionamento.

Agentes da PRF verificaram que o motociclista apresentava sinais visíveis de embriaguez. O fato foi confirmado pelo médico que atendeu a vítima no hospital. Como o condutor se recusou a se submeter ao teste etílico (bafômetro), ele foi submetido à avaliação clínica do médico legista que atestou o estado de embriaguez.

Ele foi preso em flagrante por embriaguez na condução de veículo automotor, Além disso, foi enquadrado também em dirigir sem possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A motocicleta foi removida para o pátio. Além dos crimes autuados, foram aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 4.890,75.

Reincidente

Em maio deste ano (2021) esse mesmo motociclista já havia sido abordado pela PRF conduzindo esta mesma motocicleta sem possuir CNH tendo sido multado no total de R$ 1.956,05 pelas infrações de trânsito constatadas. Desta forma, somando as multas aplicadas na data de hoje, esse motociclista tem R$ 6.846,80 em multas, só nesta motocicleta.