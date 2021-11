Suspeitos de tráfioco de drogas são presos no bairro Coqueiros

Dois homens, de 30 e 28 anos, foram detidos no fim da tarde desta quinta-feira (25) por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda. Eles estavam em um Corsa verde abordado na Rua G, no bairro Coqueiros.

A guarnição abordou o carro após informações de que os suspeitos estavam comprando drogas diretamente com o gerente do tráfico local. Segundo as informações recebidas pelos policiais, eles compravam os entorpecentes e revendiam para “playboys” em vários pontos da cidade.

Dentro do veículo foram encontrados um tablete de maconha (cerca de 500 gramas), dois pedaços grandes da mesma droga, quatro pinos de cocaína, uma trouxinha de maconha, material para endolação, uma tesoura e dois celulares.

Os suspeitos e o material foram levados para a delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Um homem de 35 anos foi baleado na noite desta quinta-feira (25) na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

A vítima foi atingida por disparos na região do abdômen e foi levada para a Santa Casa de Misericórdia. Segundo as primeiras informações, ela não corre risco de morrer e no momento desta publicação passava por cirurgia.

Segundo testemunhas, a vítima e outras pessoas estavam próximas a um bar quando dois homens em uma moto pararam perto delas e atiraram, fugindo em direção ao Centro. A tentativa de assassinato foi registrada na delegacia de polícia da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.