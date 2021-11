BM: Guarda Municipal realiza palestra sobre direção defensiva

Evento faz parte da semana interna da Transportadora Iveco para a prevenção a acidente

A prefeitura de Barra Mansa, através da Guarda Municipal, por meio do Programa de Educação de Trânsito (PET), realizou nesta sexta-feira, dia 26, na Transportadora Iveco, no bairro Cotiara. A ação faz parte da última etapa da semana interna de proteção a acidentes, que tem como objetivo conscientizar os motoristas sobre as leis e os comportamentos seguros no trânsito.

O coordenador do programa PET, Agostinho Silva, falou sobre a ação realizada na empresa. “A palestra de hoje foi sobre direção defensiva. Tendo conhecimento das legislações de trânsito e atenção no seu dia a dia na condução do seu veículo, é uma forma de evitar um acidente. Os motoristas devem estar atentos para tomar aquela decisão correta e assim poder evitar uma colisão”.

Silva ainda fez um alerta: “Precisamos sempre estar atentos às condições adversas, de tempo, de clima, as condições dos veículos e manutenção contínua. Sabemos que a negligência, a imprudência e a imperícia são coisas que prejudicam muito o trânsito. Então que as pessoas possam ser mais prudentes, ter mais cuidado e sempre prezar pela empatia no trânsito para que a gente diminua os índices de acidentes e faça um trânsito melhor e mais seguro para toda a população da nossa cidade”