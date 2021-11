CDL, Aciap e Sicomércio inauguram decoração natalina em Barra Mansa

Com apoio da Prefeitura, ação marca a chegada da melhor época de vendas para o comércio

Natal é luz, é magia, é encanto. Para dar as boas-vindas à época mais mágica do ano e entrar de vez no clima natalino, a população de Barra Mansa recebeu, na noite de quinta-feira, dia 25, a decoração e iluminação da cidade. A ação, idealizada pela CDL Barra Mansa, Sicomércio e Aciap com o apoio da prefeitura, é um presente das entidades para o município e conta com diversos objetos luminosos, presépio e muita beleza.

São sinos e arabescos iluminados distribuídos pelas principais ruas comerciais, anjo com trombetas, bolas e estrelas de Natal, linhas de cabo de aço com cometas luminosos, além de uma bola de Natal em formato 3D instalada na Praça da liberdade e das famosas e coloridas árvores sakuras que tanto fizeram sucesso no ano passado. Na Praça da Matriz, os barra-mansenses puderam conferir e tirar fotos perto do presépio montado com personagens em tamanho real. O evento ainda contou com uma encenação do nascimento de Jesus Cristo na escadaria da Igreja. E, claro, um Natal que se preze tem que ter Papai Noel. O “bom velhinho” esteve presente nessa grande festa e passeou em seu trenó pela Avenida Joaquim Leite, encantando a criançada e saudando a chegada do final de ano. Para encerrar a inauguração, quem passava pelo centro da cidade não deixou de filmar e registrar em fotos o grande show de fogos no céu.

A secretária Ana Maria dos Santos, por exemplo, saia de mais um dia de trabalho e se deparou com o espetáculo a céu aberto. “Não há como não se emocionar. Depois de anos tão difíceis que vivemos, ver a cidade decorada outra vez acende a esperança por dias melhores. Adorei e mal posso esperar para trazer meus filhos para ver de perto os enfeites”, comentou ao lado da amiga Deise de Carvalho. “Sou de Volta Redonda. Vim buscar minha colega para um lanche e não sabia que a cidade já estava decorada assim. Achei lindo e já tirei várias fotos”, elogiou Deise.

Vale lembrar que, além do centro e do Ano Bom, neste ano o projeto estendeu a decoração para os bairros Vila Nova e Nove de Abril, que possuem um comércio forte e importante na cidade. Isso graças ao apoio e patrocínio da empresa Transporte Generoso.

Mais uma vez, o presidente da CDL Barra Mansa, Leonardo dos Santos, destacou o empenho e a dedicação das entidades empresariais que investiram no projeto. “Acreditamos que decoração no município ajuda a resgatar a magia, a trazer o espírito natalino, iluminando e embelezando as ruas e o comércio barra-mansense e, consequentemente, movimentando a economia neste fim de ano”, disse Leonardo, afirmando que as lojas físicas estão preparadas para atender as necessidades de cada consumidor.

Cacilda Santiago, proprietária da Tribo Modas, ressalta que a decoração de Natal em uma cidade marca a entrada de dezembro, um período muito esperado pelo comércio. “E receber esse estímulo através do visual certamente faz a diferença para nosso setor, além de todo o lado emocional que essa magia traz aos lares. É uma alegria para nós receber esse presente e o comércio agradece às entidades. É uma propaganda que faz muita diferença para Barra Mansa”. Quem também concorda é a empresária Nanci Leal, dona da Nancy Meias e Lingerie. “A cidade ganha, a população ganha, o comércio ganha quando se tem enfeites nas ruas principalmente quando se tem luzes, muitas luzes. Que todo esse projeto traga a magia que tanto precisamos nesse momento e que certamente atrairá o público para as ruas. Além disso, vejo de suma importância a ação de cada comerciante fazendo sua parte, enfeitando suas vitrines, trazendo o chamariz para a data, dando vida ao comércio”, concluiu.

O “Natal Luz e Magia 2021” é uma ação realizada pelas entidades em parceria com a Prefeitura Municipal que, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, proporcionará diversas atividades culturais para a população ao longo de dezembro. O prefeito Rodrigo Drable esteve na Praça da Matriz nessa quinta-feira e falou da importância da parceria entre as entidades e o poder público para proporcionar uma linda festa para a população. “Barra Mansa mais uma vez está demonstrando que é a cidade da família, que realiza eventos ordeiros e que valoriza o comércio e a população. Fico muito feliz em poder realizar essa festa”, finalizou.

Conforme anunciou a prefeitura nessa semana, nos domingos dias 05, 12 e 19 de dezembro, o tráfego de veículos na Avenida Joaquim Leite ficará interrompido até as 17h, no trecho entre a Travessa Barão de Guapy e a Praça da Matriz. A interdição será a partir das 23h dos dias anteriores às datas. Um palco será montado para a realização de apresentações musicais do Domingão de Natal, que acontecerão às 10h e às 14h nessas datas. O comércio permanecerá aberto das 9h às 17h. As atrações musicais serão divulgadas em breve pela Prefeitura.