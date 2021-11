A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou na última terça, 23, mais uma etapa do mutirão de cirurgias eletivas, com o propósito de zerar a fila de espera no município. O mutirão é realizado no Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, e segundo a direção médica da unidade, ao todo 27 pacientes que precisavam dessa especialidade foram tratados nessa etapa.

O Prefeito do Município Alexandre Serfiotis comentou sobre a realização de mais um ciclo de cirurgias. “No início do ano pegamos uma situação difícil e precisávamos agir rápido para atender bem nossa população. A fila estava alta e muitos pacientes aguardavam uma resposta, decidimos fazer o mutirão e nossa realidade agora já é outra. Estamos organizando a casa e devolvendo um hospital de qualidade e excelência para os munícipes”, disse o Prefeito.

A SMS destaca que o mutirão ocorre sempre no último final de semana de cada mês, quando é possível reunir cerca de 10 especialidades diferentes. “O objetivo é zerar a fila nos mais diversos departamentos. Para isso, realizamos hoje mais um montante de cirurgias. Estamos atendendo ao pedido do prefeito Alexandre Serfiotis e dando total atenção à fila de espera”, completou o diretor médico do Hospital, Dr. Cryrano Santos.

Nesta etapa foram realizadas cirurgias de: colecistectomia; exerese de tumor de pele; histeroscopia cirúrgica com ressectoscópio; traquelectomia radical em oncologia; histeroscopia diagnóstica; histerectomia total; herniorrafia com ressecção intestinal; colecistectomia videolaparoscopia e hernioplastia inguinal.