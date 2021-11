Prefeitura de Resende realiza feira de adoção de animais neste domingo

Ação será promovida entre 9h e meio-dia, em frente ao Parcão, durante a tradicional Feira Livre de Resende

A Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promoverá mais uma Feira de Adoção de Cães e Gatos neste domingo, dia 28 de novembro, entre 9h e meio-dia, em frente ao Parcão, no Parque das Águas, durante a tradicional Feira Livre de Resende, no bairro Jardim Jalisco. A campanha solidária contará com aproximadamente 15 animais do CCZ entre cães e gatos, inclusive, filhotes, para serem adotados por pessoas que estejam dispostas a oferecer um novo lar e toda a assistência necessária.

O diretor do CCZ, Bruno Marins Souza, explicou que a pessoa interessada em adotar o animal deve ter acima de 18 anos de idade e apresentar documento de identidade e comprovante de residência.

— Já o menor de idade deverá estar acompanhado de seus pais ou responsáveis para a adoção. O novo tutor do pet não precisa morar em Resende. O pet escolhido poderá ser levado para a casa do seu novo tutor, que deverá assinar o Termo de Adoção Responsável. Este documento serve para que o novo dono do animal assuma o compromisso de castrá-lo, além do seu bem-estar e os cuidados necessários. É recomendado que machos e fêmeas passem pela intervenção cirúrgica a partir do sexto mês. Os cães e gatos do CCZ com idade acima de seis meses já serão entregues castrados. Caso tenha idade inferior para a realização do procedimento, será feita a castração após o ato da adoção. Todos os animais da feira terão a castração garantida pelo CCZ. A castração é uma questão de Saúde Pública, que ajuda no controle da taxa de natalidade e evita várias doenças, tais como: alguns tipos de câncer; piometra nas fêmeas (infecção bacteriana no útero); e gravidez psicológica, entre outras. Vale destacar que os pets disponíveis na campanha estão em condições saudáveis e já receberam os primeiros cuidados. A adoção é um verdadeiro ato de amor. Os animais do CCZ foram resgatados nas ruas ou possuem histórico de maus-tratos. O número de animais abandonados é grande, por isso, devemos incentivar ações como esta. Não compre um bicho de estimação, adote – reforça.

No primeiro semestre de 2021, já foram contabilizadas 36 adoções durante as feiras realizadas. Já no CCZ, situado na Rua Eurídice Paulina de Almeida, nº 415, no bairro Vicentina II, foram registradas 39 adoções no mesmo período de 2021. Nos últimos quatro anos, 431 cães e gatos do CCZ foram adotados por meio de campanhas e na própria sede do CCZ.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da sede do Centro de Controle de Zoonoses de Resende: (24) 3360 9690.