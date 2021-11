A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu nessa quarta e quinta-feira, dias 24 e 25, o Fórum de Integração das Unidades de Saúde (UBS e UBSF). O seminário ocorreu no auditório do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), no bairro Aterrado, reunindo gestores e profissionais de saúde da Atenção Primária em Saúde (APS) do município.

Segundo a coordenadora da Atenção Primária em Saúde de Volta Redonda, Albanéa Trevisan, a realização do fórum permitiu a troca de experiências vivenciadas pelas equipes durante o período de pandemia e reflexão sobre os novos processos de trabalho nas unidades de saúde.

“O seminário tem como objetivo fortalecer a integração em todas as 46 Unidades de Saúde. Fizemos o diagnóstico da situação de saúde com as unidades e também aos demais serviços ligados a Atenção Primária à Saúde (Consultório na Rua, Serviço de Atenção Domiciliar e a Atenção prestada à população privada de liberdade) para cada vez mais melhorar a qualidade da assistência”, disse.

Durante o encontro, os participantes trataram de temas como: situação encontrada em cada território, violência, cobertura vacinal e cobertura de prevenção do câncer de mama e útero. Também foi abordado o desenvolvimento do programa saúde na escola, no acompanhamento da população de maior vulnerabilidade social, além do número de pessoas cadastradas em cada serviço.