Um carro capotou na madrugada deste sábado, na Avenida Randolfo Pena, no bairro Jatobá, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegaram os ocupantes já tinham deixando local

A Polícia Militar foi acionada e também não deparou com os ocupantes do carro. A área do acidente foi isolada e passou por perícia. O condutor do veículo não foi localizado. As circunstâncias do capotamento serão analisadas.