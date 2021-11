Sirene do bairro Nova Esperança foi acionada durante a ação. Cidade possui 10 equipamentos para avisar a população sobre situações de risco devido às chuvas

A Defesa Civil de Barra Mansa realizou na manhã deste sábado, 27, um simulado de alerta para alagamentos e deslizamentos. A ação aconteceu no bairro Nova Esperança, onde a sirene instalada no Colégio Municipal Clécio Penedo foi acionada. A medida preventiva visa testar o bom funcionamento do sistema de alertas e mostrar à comunidade que eles serão informados mediante a ocorrência de chuvas que possam gerar riscos.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, a atividade deste sábado foi indicada pelo Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e pela Defesa Civil Estadual.

“O município possui dez equipamentos como este; todos funcionando perfeitamente. Escolhemos para emitir as mensagens sonoras de alerta da sirene do bairro Nova Esperança, que também atende ao São Luiz, porque esta é a localidade mais crítica da cidade para alagamentos. Já registramos casos em que o Rio Barra Mansa atingiu 2 metros acima do seu nível normal durante as cheias. Há construções dentro da área de amortecimento do rio, por isso aqui é um lugar bem crítico”, explicou João Vitor.

A sirene do bairro Nova Esperança está instalada no Colégio Municipal Clécio Penedo, localizado na Rua Antônio da Silva Reis. A unidade de ensino é um ponto de apoio aos moradores em momentos emergenciais.

“A rua mais atingida pela cheia do Rio Barra Mansa é a Florianópolis. Durante os alagamentos, os moradores residentes no local se abrigam na casa de parentes ou de vizinhos que possuem construções com dois pavimentos. Mas o Colégio Clécio Penedo também é um ponto de apoio nessas ocasiões. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos também faz parte do Plano Emergencial que a cidade possui e, diante dessas situações, registra as famílias e dá assistência necessária a cada uma delas”, acrescentou o técnico da Defesa Civil, Antônio da Silva.

SIRENES

Barra Mansa possui dez sirenes, instaladas nos seguintes bairros: Apóstolo Paulo, Boa Sorte, Nova Esperança, Cotiara, Vila Coringa, Vista Alegre, Nova Esperança, Paraíso de Baixo, Metalúrgico e Boa Vista. Os equipamentos são acionados de forma remota pela Defesa Civil, após serem alertados pelo órgão estadual sobre a possível ocorrência de chuvas intensas.

Em caso de situações de emergência, os moradores podem acionar as equipes através dos números 199 ou (24) 3028-9370. Se alguma família ficar ilhada devido a alagamentos pode acionar o Corpo de Bombeiros através do 193. FOTOS: Divulgação-PMBM