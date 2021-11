Homem sai pelado de motel após ser baleado

Um homem, de 53 anos, foi baleado na tarde desta sexta-feira, dentro de um motel, localizado em Campo Grande no Mato Grosso do Sul (MT). Após ser atingido ele correu pelado para a rua pedindo socorro.

Policiais militares e o Corpo de Bombeiros chegaram e prestaram socorro ao homem que estava ferido. Os bombeiros disponibilizaram uma cobertura para tampar as partes íntimas do homem.

Segundo informações do Campo Grande News, o homem estava na companhia de uma mulher, de 32 anos. Ela saiu do motel com arranhões e o rosto machucado, após levar coronhadas. Os nomes das vítimas foram preservados.

Segundo informações, foram cinco tiros, sendo que um atingiu a boca da vítima. O autor da tentativa de homicídio saiu do local, ao lado de um comparsa, em um carro branco.