Jovem é baleado no bairro São Sebastião

Atualizada às 10 horas – Um jovem, de 23 anos, foi baleado com cinco tiros na noite desta sexta-feira, na Rua B, no bairro São Sebastião, em Barra Mansa. O jovem tinha acabado de chegar da Aman (Academia Agulhas Negras), em Resende. Depois do banho saiu para a rua quando foi surpreendido pelos tiros.

Testemunhas informaram que um Celta preto e um carro branco de quatro portas passaram logo após os disparos, com os ocupantes gritando “vamos, vamos” saindo em alta velocidade com destino ignorado. Ele disse que os disparos foram efetuados por um homem encapuzado, vestindo blusa de frio e calça preta.

Ele foi socorrido pelo próprio pai e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, onde passou por cirurgia. a unidade hospitalar informou que a vítima estava lúcida e orientada na unidade médica e o quadro de saúde dele é estável.

No local do crime, a perícia da Polícia Civil recolheu 10 cartuchos de calibre .40. O celular da vítima também está sendo analisado para os agentes tentarem descobrir a motivação do crime.

A tentativa de homicídio foi registrada na delegacia de polícia da cidade. No momento desta publicação, não havia informações sobre presos.