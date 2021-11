Animais viviam em cativeiro e foram trazidos para se desenvolver em espaço similar à natureza

O Zoológico Municipal de Volta Redonda recebeu recentemente um tigre-siberiano, apelidado de Tom, de 12 anos e que nasceu em cativeiro, no Zoológico Pomerode BioParque, em Santa Catarina. Além disso, do mesmo local, chegaram duas fêmeas de babuíno-verde. Os animais passaram por cuidados e podem ser vistos pelo público que frequenta o Zoo municipal.

O tigre ganhou um espaço que é somente dele para se movimentar, separado do tigre mais antigo que vive no recinto. Segundo o biólogo e gerente de divisão no Zoo, Almir Folly, o animal recebe todos os cuidados da equipe. “A maioria dos animais são alimentados de manhã. Felinos como o tigre, que são animais de caça no crepúsculo, são alimentados um pouco mais tarde. O papel do zoológico é, sempre que possível, devolver os animais à natureza em condições de sobrevivência. Não é nosso objetivo aprisionar animais, mas mantê-los vivos e cuidar dos animais exóticos, nascidos em cativeiros, apreendidos ou ainda os acidentados. Cuidamos de todos aqueles que não podem mais ser devolvidos à natureza e precisam de um lar”, destacou.

De acordo com o diretor do Zoológico Municipal de Volta Redonda, o biólogo Jadiel Teixeira, os animais ficaram em período de adaptação, após chegarem de Santa Catarina. O diretor destacou que o tigre-siberiano é a maior subespécie de tigres. Com o novo felino, o Zoo-VR passa a ter duas onças-pardas, uma onça-pintada e dois tigres. Atualmente, já são cerca de 270 animais de várias espécies no espaço.

As duas fêmeas de babuínos-verdes – ‘Totó’ e ‘MEG’ – chegaram para fazer companhia ao babuíno macho que já vivia no Zoo-VR. “O objetivo é criar um núcleo familiar, pois os macacos babuínos são animais que vivem e se defendem em bando. A fêmea Totó era do Zoológico Beto Carrero a outra nasceu já no Zoológico de Pomerode. O macho está bem tranquilo com as fêmeas. O comportamento calmo dele reduziu os riscos para os próprios animais e para os tratadores do Zoo”, explicou Almir.