Um homem, de 28 anos, foi atropelado na madrugada deste domingo, por volta de 00h40min, na Avenida Retiro, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Câmera de monitoramento flagrou o momento em que o homem, que teria discutido com outro, perdeu o equilíbrio e caiu debaixo de um veículo que passou em cima dele. Um homem se aproximou do carro e conversou com o motorista. Logo depois, o condutor do veículo acelerou e arrastou a vítima por alguns metros.

Com vários ferimentos, o homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital São João Batista, com várias escoriações. O homem estava lúcido e foi levado ao centro cirúrgico para o tratamento das lesões.