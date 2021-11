Um homem, de 40 anos, morreu em um acidente envolvendo um carro e um ônibus, na noite de sábado, na Rodovia Rio Santos (BR-101), na altura do Parque Mambucaba (antigo Perequê), em Angra dos Reis.

A vítima, Fausto Teles, estava no carro que bateu de frente com o ônibus. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. Os passageiros do ônibus não ficaram feridos. O trânsito sofreu lentidão, mas foi normalizado logo depois.