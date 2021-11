PRF prende suspeitos de estelionato na Dutra, em Floriano

Policiais Rodoviários Federais (PRF) prenderam por volta das 11h30min, deste domingo, durante Operação Égide, um jovem, de 23 anos, e um rapaz, de 26 anos, suspeitos de estelionato no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

Os suspeitos estavam em um Renault Logan (branco), com placa de São Paulo. Durante abordagem os agentes depararam com cinco latas de tinta, de 18 litros, totalizando quase 100 litros, dentro do veículo. Ao serem indagados, os suspeitos alegaram que havia comprado às tintas de um homem às margens da Via Dutra, em São Gonçalo (RJ).

Eles disseram que estavam retornando de Búzios (RJ), Região dos Lagos e não apresentaram a nota fiscal da compra do material. Com um dos suspeitos os agentes encontraram um cartão de banco virtual. No lugar do nome havia a inscrição “O Golpe Tá Aí”.

Foi feito um contato com a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda que confirmou que havia um alerta para a placa daquele veículo por ter utilizado a máquina para aplicar golpes. Os agentes informaram que os golpistas ofereciam as tintas por um preço muito baixo e disponibilizavam pagamento por meio da maquininha, que copiava os dados do cartão para posterior realizar várias compras com valores altos da vítima.

Uma delas é da cidade de Volta Redonda. Ela foi lesada em mais de R$ 3mil. Os estelionatários também agiram na região. Os presos são suspeitos de participaram de uma quadrilha de estelionatários de Mogi das Cruzes (SP). Os dois suspeitos confessaram que aplicam os golpes e receberam voz de prisão dos policiais rodoviários federais. Os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde foi feito o registro policial.