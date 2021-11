Torcedores brigam após derrota do Flamengo, na Praça da Colina, em VR

Uma briga generalizada de torcedores ocorreu na noite de sábado, após a final da Copa Libertadores da América, onde o Flamengo foi derrotado na prorrogação para o Palmeiras, no Estádio Centenário, no Uruguai. A confusão ocorreu na Praça da Colina, no bairro Colina, em Volta Redonda.

Uma multidão estava concentrada na praça e ao final da partida houve um desentendimento e a pancadaria iniciou. Fotos e vídeos foram postados nas redes sociais onde se percebe socos, pontapés e até cadeiras foram atiradas.

Um dos torcedores já estava caído, mas mesmo assim foi agredido. Ainda não há informações da Polícia Militar sobre os incidentes.