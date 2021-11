O Volta Redonda está classificado para a decisão da Taça Rio sub-15. Com gols de Guga e Pedro, os Garotos de Aço venceram o Bangu por 2 a 1 neste domingo, dia 28, em Moça Bonita.

Na partida de ida, no Raulino de Oliveira, o Voltaço havia vencido por 2 a 0.

O adversário da decisão será o Vasco da Gama, com os confrontos marcados para os dias 04 e 11 de dezembro, com o primeiro jogo sendo com mando do Esquadrão de Aço. Matéria e foto: Imprensa VRFC