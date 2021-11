Carro tomba na Dutra, em Barra Mansa

Um veículo Land Rover (Mauá-SP), conduzido por uma mulher tombou no final da manhã deste domingo, por vota das 11h30min, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

A condutora perdeu o controle do veículo, bateu contra o meio-fio e tombou. No momento do tombamento, os policiais rodoviários federais estavam fazendo a ocorrência dos suspeitos de estelionato em frente ao posto. O Land Rover quase atingiu o Logan (dos suspeitos de estelionato), parando ao seu lado. Ninguém ficou ferido.

A mulher e seus dois filhos (crianças) que estavam no carro, policiais rodoviários e os suspeitos, não ficaram feridos.

Como não houve vítimas a condutora foi orientada a preencher DAT (Declaração de Acidente de Trânsito) pela internet.