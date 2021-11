Homem é assassinado no bairro Ano Bom

Dhyego Henrique Alves da Silva, de 24 anos, foi assassinado a tiros na noite do domingo, por volta das 18h30min, na Rua Abel Galvão, na Ary Parreiras, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Um morador da localidade contou que ouviu três estampidos de tiros na noite, mas ficou com medo de sair para vez o que havia acontecido. Pela manhã, por volta das 7 horas, desta segunda-feira, deparou com o corpo do homem caído.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Dhyego tinha três passagens pela polícia sendo duas por tráfico de drogas e uma por associação ao tráfico.