Motociclista fica ferido em acidente na Dutra, em Piraí

Um motociclista ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, no km 243, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, nas proximidades do bairro Jaqueira, em Piraí. Segundo a NovaDutra, concessionária que administra a rodovia a moto parou debaixo da carreta, mas o motociclista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido no local e liberado em seguida.

O trânsito ficou interrompido em uma das faixas e houve congestionamento. A faixa da direita ficou interditada e o congestionamento por volta das 7h30min, chegou a quatro quilômetros.