Mulher é assassinada no bairro Aero Clube

Débora da Silva de Abreu, de 21 anos, foi assassinada nesta segunda-feira, por um suspeito, de 34 anos, que seria um homem em situação de rua, em um terreno da CSN, no bairro Aero Clube, em Volta Redonda.

A mulher foi golpeada com uma facada no pescoço. Débora foi encontrada em um matagal, nas proximidades do viaduto da Radial Leste, no bairro Aero Clube. A avó da vítima chegou a publicar no Facebook que sua neta estava apanhando e recebendo ameaça de morte por parte do assassino.

“Gente, se alguém ver (sic) esse homem entre em contato, ele foi visto batendo na minha neta Débora Silva e ameaçou dizendo que iria matar ela hoje de manhã e ela está desaparecida. Ele é morador de rua, catador de papelão. Se alguém ver (sic) esse homem entre em contato, por favor”, concluiu a postagem.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.