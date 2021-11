Intensificação dos procedimentos, realizados aos sábados, segue no mês de dezembro até demanda reprimida zerar

O mutirão de cirurgias de próstata do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, atendeu 15 pacientes no Novembro Azul, mês de conscientização para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os procedimentos são realizados aos sábados pela equipe de Urologia da unidade. Pacientes passaram por cirurgias de ressecção transuretral e prostatectomia a céu aberto. Nos dois casos, o objetivo é tratar a hiperplasia prostática benigna (crescimento da próstata).

O vice-prefeito Sebastião Faria, diretor geral do hospital, contou que a intensificação das cirurgias de próstata segue no mês de dezembro e mais cinco cirurgias já estão marcadas para o próximo sábado, dia 04. “Todas as 15 cirurgias foram um sucesso. Os pacientes permaneceram no hospital para recuperação e tiveram alta no tempo previsto para cada procedimento”, destacou Faria, agradecendo o comprometimento e dedicação da equipe que atua no mutirão.

Ainda de acordo com Faria, o objetivo é zerar a demanda reprimida por este tipo de procedimento, gerada, principalmente, pela pandemia da Covid-19, ainda no mês de dezembro. “Mesmo com o retorno das cirurgias eletivas em agosto de 2021, houve a necessidade de ampliar a oferta da cirurgia urológica”, contou.

O coordenador da equipe de Urologia do Hospital São João Batista, o médico José Ramon, lembrou que as cirurgias do mutirão são realizadas pela equipe de Urologia do HSJB, composta por cinco urologistas, um anestesista, uma enfermeira e três técnicos de enfermagem. E para realização de cirurgias seguidas, a equipe ainda conta com o apoio dos funcionários responsáveis pela limpeza das salas de cirurgia, da farmácia satélite e o maqueiro.

