Projeto do deputado federal Delegado Antonio Furtado está percorrendo todo o Estado com orientações e conscientização

Preparada para atuar no combate ao uso das drogas entre jovens e adolescentes, a palestra “A vida vale mais”, projeto do deputado federal Delegado Antonio Furtado, tem levado informação e gerado multiplicadores em todo o Estado do Rio. Hoje (29/11) foi a vez da instituição Casa do Menor São Miguel Arcanjo, em Nova Iguaçu, receber o projeto.

– É muito positivo perceber o quanto a palestra ajuda a transformar a perspectiva de jovens e adolescentes sobre os efeitos provocados pelo uso de drogas. Aproveito a minha experiência como delegado para trazer relatos verdadeiros sobre as consequências de quem começa utilizar produtos ilícitos. Esse é um projeto que tenho muito carinho. Sei da importância que faz na vida de famílias inteiras – relatou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.

A instituição Casa do Menor São Miguel Arcanjo, há 35 anos, oferece acolhimento às crianças, adolescentes, pessoas com necessidades especiais e usuários de drogas. Quando souberam da palestra “A Vida Vale Mais”, convidaram o deputado federal delegado Antonio Furtado para falar com os atendidos do espaço.

– Defender a vida é salvar a vida de qualquer pessoa. Quem tem esse objetivo faz parte da nossa família. Temos uma grande missão: resgatar a vida de pessoas que não se sentem mais amadas e nem tem perspectiva de futuro. Com a palestra, vamos atuar também na prevenção – destacou o padre Renato Chiera, fundador da Casa do Menor.

Para quem deseja solicitar a palestra “A Vida Vale Mais”, basta acessar o site www.delegadoantoniofurtado.com.br e fazer o pedido na aba palestras. Suély Zonta/Assessoria de Imprensa