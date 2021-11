Polícia Militar prende homem com revólver no bairro Santa Cruz

Policiais militares tiveram a atenção voltada para um veículo VW Gol (cinza) que passou pelos agentes, em alta velocidade na Avenida Nossa Senhora do Amparo, nas proximidades do Ciep Walmir de Freitas, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os policiais militares foram atrás e durante abordagem nada foi encontrado com o suspeito. No entanto, dentro do veículo foi encontrado um revólver Taurus calibre 32 (oxidado), com seis munições intactas. Os agentes foram até a Delegacia de Polícia, para a confecção do boletim de ocorrência.

O suspeito foi enquadrado por porte ilegal de arma de fogo. Foi estipulada uma fiança que foi paga. O homem foi liberado após o registro.