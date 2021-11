Agentes do 28º BPM prenderam no sábado, um homem com drogas na Avenida Fundação Beatriz Gana, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Os policiais foram até o local da denúncia e os suspeitos fugiram, mas um deles acabou preso com uma mochila.

Foram apreendidos 187 pinos de cocaína, 41 pinos de crack, 22 de maconha e R$41. As drogas e a quantia foram apresentadas na delegacia de Polícia, de Volta Redonda.