Um acidente entre uma moto e um carro, ocorreu na tarde desta terça-feira, por volta das 17 horas, na Rua 12, em frente ao Sider Shopping, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo informações da Guarda Municipal, o motociclista, de 26 anos, sofreu fratura exposta na perna e foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista. O motorista do veículo de passeio saiu do local e não prestou socorro. Houve pequena retenção no local.