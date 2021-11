Mais de 50 alunos de ballet e dança contemporânea se apresentaram no encerramento das atividades do ano

O final de semana foi de encanto para familiares e integrantes do projeto de ballet e dança contemporânea da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). Mais de 50 alunos se apresentaram no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro, no “Espetáculo Dreamland”, um festival de dança promovido por professores da SMEL.

“Falamos de sonhos em todas as suas possibilidades, desde a batalha para alcançar um objetivo até a imaginação do inconsciente durante o sono”, disse a professora de ballet e uma das organizadoras do evento, Carolina Pratti.

A apresentação fez parte das atividades de encerramento do ano. A partir de janeiro os interessados poderão se inscrever diretamente nos locais onde as aulas são disponibilizadas.

Mais sobre os projetos

Para quem gosta do ballet e dança contemporânea, as aulas são oferecidas no ginásio da Ilha São João, às segundas e quartas, às 9h e 10h, e terça e quinta às 13h30, 15h e 16h. São crianças e jovens com idade entre 5 a 17 anos.

Para quem prefere o Hip-Hop, as aulas são promovidas no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro. Para crianças de 6 a 10 anos são às terças e quintas às 10h, e alunos de 11 a 17 anos às terças e quintas às 9h e às 16h.

“Foi um evento maravilhoso. Um trabalho primoroso dos professores que acompanham os nossos grupos de dança. Infelizmente por conta da pandemia não foi um evento aberto ao público, apenas familiares e professores puderam assistir. Mas em breve voltaremos a promover esses festivais e espetáculos que não só valorizam o trabalho de alunos e professores, como levam encanto e magia para todos que assistem”, disse a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.