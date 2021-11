Policiais civis, comandados pelo delegado Dr. Edézio Ramos, prenderam na noite de terça-feira, dia 30, uma mulher, de 30 anos, por tentativa de latrocínio contra a autora do homicídio de Tatiana Gonçalves de Noronha, esfaqueada no último dia 4, nas proximidades do Edifício Redondo, na Avenida Integração, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

A mulher foi encontrada na Servidão Felicidade, no bairro Santo Agostinho. Contra ela havia um mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, contra a suspeita.

Segundo o delegado Edézio Ramos, na madrugada do último dia 18, a suspeita e outras três pessoas, pegaram a vítima, a obrigaram entrar em um veículo, e a levaram até o Morro da Conquista, que fica no mesmo bairro onde ela foi presa. No local, de acordo com Edézio, eles exigiram que a vítima transferisse dinheiro para a conta deles, roubaram o celular e dinheiro dela.

Em seguida, levaram a vítima para outro local e atiraram diversas vezes contra ela, dizendo que iriam matá-la por vingança do crime praticado por ela dias antes. Segundo o delegado, em razão dos ferimentos, ela perdeu os sentidos e ficou desacordada. A vítima foi socorrida pelos bombeiros na Rodovia do Contorno e levada para o Hospital São João Batista. Ainda de acordo com o delegado, ela continua internada e seu estado de saúde é estável.

Com ela, de acordo com a polícia, ainda foram apreendidas 310 pedras de crack. A suspeita foi levada para a delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi registrado. Felipe Cury