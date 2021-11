Policiais do GAT do Japa apreendem drogas no bairro Areal

Policiais militares do GAT, do Japa, receberam denúncias no início da tarde desta terça-feira, por volta das 14h20min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua Balbina Alves Raposo 4, com a Rua Niterói, no Bairro Areal, em Barra do Piraí (RJ).

Os policiais foram até o local e quando os suspeitos perceberam a aproximação da viatura policial, empreenderam fuga por uma área de mata. No local, os agentes se depararam com uma casa com o cadeado arrombado. Em seu interior, os agentes apreenderam várias drogas que foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.

Foram apreendidos sete pinos de pó branco (cocaína), oito tiras de erva seca (maconha), dois rádios comunicadores, uma base, um fone de ouvido, uma bateria, todos para rádios Boafeng, um binóculo, um cadeado e uma touca ninja.