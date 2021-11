VR: Vídeo flagra assaltantes roubando bar na Beira-Rio, na Vila Mury

Quatro bandidos assaltaram no início da madrugada desta terça-feira (30) o Botteco Gourmet, localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou a ação dos criminosos. Foram levados dinheiro do caixa e pertences de clientes. (veja o vídeo no fim da notícia)

Segundo boletim de ocorrência feito pelo proprietário na delegacia de polícia, os criminosos entraram no local e anunciaram o assalto, com um dos bandidos portando um revólver. Em seguida, ele foi até o caixa, pegou uma quantia de R$ 883 e ainda tentou levar a televisão do estabelecimento, mas sem sucesso. No entanto, segundo o dono, o aparelho ficou danificado.

Ainda de acordo com o proprietário, havia cinco clientes no bar e os criminosos levaram das vítimas três cordões – sendo um de ouro e outro de prata -, um óculos de grau e quatro celulares. As imagens mostram um homem de capuz, bermuda, chinelo e cigarro na mão entrando no estabelecimento e sacando a arma, que estava em sua cintura. Ele anuncia o assalto e é seguido por outros três homens. Um permanece do lado de fora do bar e os outros dois também entram no estabelecimento.

Após o crime, eles fogem pela rua, com destino ignorado. As imagens já estão em poder da polícia. No momento desta publicação, não havia informações sobre suspeitos presos. Foto e matéria: Felipe Cury