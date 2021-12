Carga superdimensionada passa pela região

Uma carga superdimensionada está cortando a região do Sul do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, com destino a São Paulo. Por volta das 16 horas o veículo estava passando pelo km 227, da Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro Caiçara, em Piraí.

Devido à largura do veículo, que ocupa praticamente toda a pista é necessário escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A velocidade do veículo é de no máximo 40 km/hora. Algumas paradas estratégicas em pontos específicos são determinadas pela PRF para liberar o trânsito.

A previsão é que nesta quinta-feira a carga já tenha chegado à divisa de Itatiaia (RJ) com Queluz (SP), de onde outra equipe da PRF assumirá a escolta.