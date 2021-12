‘Natal da Cidadania’ começa neste fim de semana em Volta Redonda

Luzes natalinas serão acesas dia 03 nos centros comerciais e no dia 04 haverá apresentação da orquestra da Maré; dia 05 será a inauguração da Casa do Papai Noel com distribuição de brinquedos para crianças carentes na Praça Brasil

O Natal se aproxima e o município se prepara para celebrar uma das datas mais importantes do calendário. As luzes do ‘Natal da Cidadania’ serão acesas dia 03, às 19h, em diversos pontos da cidade. A primeira cantata de natal será apresentada também nesta sexta-feira com a Fanfarra da ETPC, às 19h30, na Praça Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta.

No sábado, dia 04, pela primeira vez em Volta Redonda a Orquestra ‘Maré do Amanhã’ vai se apresentar de forma itinerante nos bairros Retiro, Aterrado e Vila Santa Cecília, onde encerrará o concerto natalino às 19h, na Praça Brasil. A partir das 14 horas, integrantes da orquestra vão sair em um trio elétrico do Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no Retiro, passando pela Avenida Sávio Gama até Niterói.

Em seguida, vão atravessar a ponte Pequetito Amorim em direção ao Aterrado até a Avenida Paulo de Frontin, percorrendo parte do bairro Jardim Paraíba, próximo a Igreja Nossa Senhora das Graças em direção à Rodoviária. O trajeto será encerrado na Praça Brasil em frente à Casa do Papai Noel, a chegada da Orquestra Sinfônica está prevista para às 18 horas no local.

Casa do Papai Noel

A tradicional Casinha do Papai Noel será inaugurada neste domingo, dia 05, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, a partir das 19 horas. Para receber o bom velhinho, a Prefeitura de Volta Redonda retorna com o espaço, onde haverá distribuição gratuita de 18 mil brinquedos para todas as crianças, até o dia 23 de dezembro, das 19h às 22h. O Papai Noel chegará à cidade em um triciclo dos Falcões de Aço e receberá as chaves da cidade abrindo oficialmente o Natal da Cidadania.

A Casa do bom velhinho foi confeccionada pela Comissão de Natal, formada por uma força-tarefa entre secretarias e autarquias do Governo Municipal. A decoração natalina de Volta Redonda conta com muita arte, beleza e criatividade, além de economia aos cofres públicos, pois grande parte dos materiais foi reaproveitada.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que as medidas de prevenção à Covid-19 devem ser respeitadas, o uso de máscara permanece obrigatório em todos os espaços. “Estamos retornando com o nosso Natal da Cidadania, mas precisamos que todas as pessoas continuem se cuidando. Usem máscara, higienizem as mãos e vacinem-se, pois a luta contra a Covid-19 continua em Volta Redonda”, disse.

Banda e Coral Municipal

A Banda e Coral Municipal de Volta Redonda se apresentarão no dia 11, às 19h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, no repertório as cantatas natalinas terão destaque.