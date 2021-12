Policiais militares apreenderam no final da tarde de terça-feira, por volta das 17h50min, dois jovens, de 22 e 21 anos, com arma e drogas na Travessa Maria Dolores, no bairro Santa Izabel, Barra Mansa.

Os dois jovens são suspeitos de terem disparados tiros no dia 25 de novembro, no bairro Contorno, também em Barra Mansa. Os agentes foram até o local e abordaram os suspeitos. Com a dupla foi encontrado na cintura do mais jovem, um revólver Taurus calibre 38, municiado, um aparelhos celular e R$395.

Com o outro jovem os agentes apreenderam 32 trouxinhas de maconha, 56 pinos de cocaína, sete munições calibre 38 e R$190. Os dois suspeitos foram presos e levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Eles vão responder por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.