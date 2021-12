Não é necessário cadastramento, será usada a base de dados do CadÚnico e do BPC

A Prefeitura de Volta Redonda vai tirar dúvidas da população sobre o “Vale Gás” por meio dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), ligados à Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). Através do Programa Gás dos Brasileiros, a partir deste mês de dezembro, o governo federal pagará um auxílio gás a famílias de baixa renda, para recompor a alta do preço do gás de cozinha.

Quem tem direito ao benefício?

O “Vale Gás” é destinado às famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$550,00), ou que tenham entre seus membros, residentes no mesmo domicílio, quem receba o benefício de prestação continuada (Benefício de Prestação Continuada (BPC)/LOAS).

Quanto cada família vai receber?

Com o programa, cada família elegível vai receber, a cada bimestre, um valor monetário correspondente a uma parcela de, no mínimo, 50% da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg de GLP, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços (SLP) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O auxílio será pago, preferencialmente, à mulher responsável pela família. Para viabilizar o programa, o governo federal utilizará a estrutura do Auxílio Brasil a fim de operacionalizar os pagamentos dos benefícios.

É preciso se cadastrar?

Não. Não é necessário cadastramento, será usada a base de dados do CadÚnico e do BPC. O governo utilizará a estrutura do Programa Auxílio Brasil para realizar os pagamentos do “Vale Gás”, por meio da Caixa Econômica Federal.

Para mais informações, a população de Volta Redonda pode se dirigir à unidade de CRAS mais próximo de sua residência, ou se preferir, entrar em contato com o Setor do Cadastro Único, pelos telefones: (24) 3339-9145 ou (24) 3339-9598.

Confira a relação dos CRAS que já possuem atendimento do Cadastro Único direto no sistema:

CRAS São Sebastião – (24) 3347-8139

CRAS Dom Bosco – (24) 3338-5304

CRAS Caieiras – (24) 3337-8985

CRAS Nova Primavera – (24) 3339-2451

CRAS Santo Agostinho – (24) 3339-2077

CRAS Três Poços – (24) 3336-2008

CRAS Água Limpa – (24) 3339-4485

CRAS Vila Americana – (24) 3337-8488

CRAS Volta Grande – (24) 3339-9110

CRAS Siderlândia – (24) 3339-1951

CRAS Belo Horizonte – (24) 3339-1950

CRAS Padre Josimo – (24) 3338-3694

CRAS Jardim Belmonte – (24) 3339-9283

CRAS Retiro – (24) 3338-9064

CRAS Vila Brasília – (24) 3339-2081

CRAS Rústico – (24) 3339-4279

CRAS São Cristóvão– (24) 3339-4212

CRAS Açude – (24) 3339-2268

CRAS Vila Rica Tiradentes – (24) 3339-4255

